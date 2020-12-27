鄺紫珊：市場熱捧電動車　相關產業板塊可看高一線？

電動車是近期投資市場熱捧行業，蕷果公司等亦正考慮自己生產電動汽車，可見其已成為看好的產業。

預期今年下半年全球汽車的市場銷售量會銳減10至15%，隨着經濟復甦，2021及2022年將分別有約10%增長，估計其銷量在2023年時可回升至2019年水平。

儘管全球車市仍處於復甦階段，但新能源車以及與汽車電子有關產業鏈的長期滲透率將可顯著提升；市場預估全球電動車銷量於2021年的增長率接近60%，至429萬輛左右，及至2020至2025年，電動車將實現年複合增長率37%，滲透率將由目前的3.9%提升至13.7%。

電動車的產業類股以先進駕駛輔助系統及全自動駕駛最為關鍵，預計2030年汽車電子成本佔比將由2020年35%左右，升至50%，而2020至2030年將進入汽車電子市場的高速增長時期。隨着電池成本下降，可有利加速明年全球車廠電動化的進程。

中國是全球電動車最大的市場，估計至2025年，電動車佔新車銷售比重可達20%，今年首9個月電動車銷售比重雖僅佔5%，但預估未來其年複合增長率將達30%。

電動車的快速發展也將帶動相關產業板塊的商機，包括電池、新能源、發電機、無人駕駛技術及車聯網等新興科技，投資者可以新能源車及相關副產業為中長線投資。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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