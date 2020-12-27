葉尚志：蒙牛受惠內需　目標價50元

港股在26,000至27,000點區間範圍，已打橫整理了有1個多月時間，總體上仍處於整固整理的階段，不排除仍有回吐震盪的機會，但基於對明年經濟復甦的憧憬預期下，資金參與的積極性仍保持良好，尤其是政策面支持的，相信仍將會是追捧的選擇對象。至於內地互聯網科技龍頭股「ATMJ」，估計仍處於早前指出的調預期階段，可以耐心等待再觀察一下。

事實上，內循環是內地經濟未來發展的主體大趨勢，估計蒙牛可受惠於提振內需的政策紅利，同時也可避開被制裁的潛在風險，有望受益於資金的保有量及新資金的增量流入，形成股價出現穩中向好的運行走勢。

另一方面，在內地14億人口的龐大消費市場支持下，加上蒙牛長期通過收購整合來鞏固行業領先地位，最近也宣布增持了內地最大奶酪生產企業妙可藍多成為控股股東，都是正面利好未來業務發展的消息因素，建議可於45元以下買入，目標價50元，止蝕位於40.6元。

第一上海首席策略師葉尚志

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