郭家耀：龍頭科網股難有突破　長線投資者需關注

中央經濟工作會議日前在北京舉行，指出明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性；要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。

會議確定明年要抓好8大重點任務，一是強化國家戰略科技力量。確定科技創新方向和重點，着力解決制約國家發展和安全的重大難題。二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力，統籌推進補齊短板和鍛造長板，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程。三是堅持擴大內需這個戰略基點。必須在合理引導消費、儲蓄、投資等方面進行有效制度安排。擴大消費最根本的是促進就業，要把擴大消費同改善人民生活質量結合起來；有序取消一些行政性限制消費購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力；大力發展數碼經濟，加大新型基礎設施投資力度。

四是全面推進改革開放。完善宏觀經濟治理，加強國際宏觀政策協調。放寬市場准入，促進公平競爭，保護知識產權，營造市場化、法治化、國際化營商環境；健全金融機構治理，促進資本市場健康發展，提高上市公司質量，打擊各種逃廢債行為。五是解決好種子和耕地問題，加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設。

六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。反壟斷、反不正當競爭。國家支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，支持公有制經濟和非公有制經濟共同發展，同時要依法規範發展，健全數碼規則。要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。七是解決好大城市住房突出問題，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因地制宜、多策並舉，促進房地產市場平穩健康發展。

八是做好碳達峰、碳中和工作。二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。市場特別關注針對房地產、科網巨頭及再生能源行業的政策調整，預料對板塊走勢有明顯影響。特別是對反壟斷的地方着墨頗多，中央對加強科網行業監管已下定決心，清晰政策出台前，預料龍頭科網股表現難有突破，長線投資者需密切關注。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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