中國經濟：11月規模以上工企利潤按年增長15.5%

中國國家統計局公布，今年11月規模以上工業企業實現利潤總額7,293.2億元人民幣(下同)，按年增長15.5%，增速按月回落12.7個百分點。

首11個月，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額為57,445億元，按年增長2.4%，增速比1至10月份提高1.7個百分點。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額14,456.9億元，按年下降4.9%；股份制企業實現利潤總額40,580.1億元，增長2.3%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16,105.2億元，增長4.3%；私營企業實現利潤總額17,332.2億元，增長1.8%。

以行業劃分，1至11月，採礦業實現利潤總額3,440.5億元，按年降32.8%；製造業實現利潤總額48,995.2億元，增長6.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額5,009.3億元，增長4.8%。期內，41個工業大類行業中，25個行業利潤總額按年增加，15個減少，1個持平。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，工業利潤增長呈現五項特點，包括生產銷售保持較快增長、裝備和高技術製造業利潤增長加快、部分傳統行業盈利狀況有所改善、單位成本首現下降和盈利水平持續上升，以及企業虧損面縮小，虧損額下降。

朱補充，企業應收帳款和產成品存貨仍在增加，值得注意。11月末，規模以上工業企業應收帳款按年增長16.5%，自5月份以來持續雙位數增長並波動上行；產成品存貨按年增長7.3%，增速比10月末提高。

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