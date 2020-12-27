【星期一．炒啲乜】2020年倒數最後1周　入市定離場？

終於來到12月最後一個星期，真正送走被疫情打擊、難捱的2020年，迎接被寄予厚望、稱之為「復甦年」的2021年。新舊交替，但全球仍受多個不明朗因素所糾纏，諸如英國及南非等地先後出現新冠肺炎變種病毒，其後續進展及疫苗的有效性進一步受到考驗；美國特朗普將於下月離開白宮，離任前又會再大耍甚麼花樣？拜登入「宮」後對華施政如何？英國與歐盟在限期前達成貿易協議，前景從此一片光明？

上述事項都可獨立演變成「黑天鵝」，後市是好是壞實難以一概而論，市場人士亦預期，臨近年尾，港股只有3.5個交易日(31日只有半日市)，大市繼續炒股唔炒市，投資者作出決定時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

1、【陳鳳珠：臨近年底 料港股呈牛皮局面】

2、【曜熊理財：商品基金明年仍大幅上落】

3、【陳樂怡：恒指明年目標29000點 聚焦經濟復甦主題板塊】

4、【鄺紫珊：市場熱捧電動車 相關產業板塊可看高一線？】

5、【葉尚志：蒙牛受惠內需 目標價50元】

6、【郭家耀：龍頭科網股難有突破 長線投資者需關注】

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020