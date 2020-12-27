比特幣撲27000關　市值曾越5千億美元　散戶湧入市場

比特幣強勢未止，周日(27日)更逼近2,7000美元大關，續創新高，高位見26,962.49美元，市值一度衝破5,000億美元。

據CryptoCompare數據，比特幣最新報26,673美元，升逾7%，目前市值回落至約4,955億美元；今年以來，比特幣已累升2.7倍。其他虛擬貨幣亦跟隨上漲，以太幣及萊特幣目前分別升約3.8%及4.8%。

著名交易員Philip Swift表示，比特幣目前快速上漲，比特幣錢包中比特幣數量超過1,000枚的大戶的數量有所減少，相反錢包中持有1至10個比特幣的散戶開始湧入市場。

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