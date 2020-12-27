GRAND YOHO連平台戶賣839萬元　4年僅升值76萬

利嘉閣黃永全表示，元朗GRAND YOHO 1期9座低層連平台戶，實用面積約499方呎，屬兩房間隔，連110方呎平台，外望向西內園景。單位原叫價880萬元放售，經議價後減價41萬元或約5%，最後以839萬元完成交易，實用呎價約16,814元。

據悉，原業主於2016年9月，以762.4萬元購入上述單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約76.6萬元，物業升值約19%。

黃補充，GRAND YOHO 12月至今累錄約6宗二手成交，平均實用呎價為16,606元，現時有約50個單位放售，入場價由800萬元起。

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