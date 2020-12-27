新冠肺炎：南韓家庭企業負債超GDP逾2倍　破紀錄

外媒引述南韓央行日前公布數據，新冠肺炎疫情影響下，不少人借錢炒股或舉債買房，南韓家庭及企業的債務規模已超過國內生產總值(GDP)的2.1倍，為有紀綠以來最高水平。

數據顯示，截至今年第三季，家庭信貸為1,682.1萬億韓圜，按年增加7%，住房抵押貸款和其他貸款分別增加7.2%和6.8%。債務急增，家庭可支配收入增加幅度相對小，較去年同期微增0.3%，以至於家庭負債規模高出可支配收入的1.7倍，創2002年第四季以來最高，形成日後消費復甦的障礙。

同期，企業信貸規模則攀升至1,332.2萬億韓圜，較去年增加超過1成，增幅達15.5%。南韓央行警告，必須防範信用風險增大的可能性。

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