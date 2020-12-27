屯赤隧道效應！首置客665萬購南浪海灣兩房

美聯葉桂源表示，屯赤隧道正式開通，加上屯門南延線效應下，有首置客睇好區內發展潛力，購入屯門南浪海灣一個高層單位自用。

上述單位為南浪海灣2座高層C室，實用面積540方呎，兩房間隔，向東望青山灣海景。原業主月前叫價約700萬元放盤，由於屋苑位處屯門南，料受惠南延線發展消息，而且可承造較高按揭，吸引區內首置客洽商承接。雙方議價後終以665萬元成交，實用呎價約12,315元。

資料顯示，原業主於2014年9月以約417.6萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約247.4萬元，物業升值約59.2%。

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