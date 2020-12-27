陳茂波：港將助大灣區建國際創新科技中心

財政司司長陳茂波今日(27日)在暨南大學學術研討會中致辭時表示，粵港澳大灣區建設是中國重要的區域發展戰略，在中國構建國內國際雙循環的新發展格局方面，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，可進一步強化在國際循環中的「中介人」和「促成者」角色；同時可以大灣區為切入點，更好地融入國家發展大局，積極成為國內大循環的「參與者」。

香港的角色和作用上，陳提到，金融服務是香港最具競爭力的產業之一。今年5月，中央政府發布了《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，支持香港在「一國兩制」方針下發揮金融體系的獨特優勢，深化內地與港澳的金融合作，提升大灣區在國家發展和對外開放中的支持引領作用。香港可以從多方面對大灣區的金融發展作出貢獻，包括助力人民幣國際化、擔當內地企業的國際融資平台，提供多元化的資本、風險管理及推動大灣區成為國際綠色金融中心等，而香港的聯繫匯率制度和穩健高效的銀行體系，能為內地企業在海外的資金提供停泊和管理服務。

他又稱，中國「十四五」規劃建議以及最近的中央經濟工作會議，都把科技創新列為國家發展的首要重點。《規劃綱要》要求大灣區要發展成為國際創新科技中心，為科技自立自強、為內循環的構建作出重要貢獻。香港是大灣區內最國際化的城市，擁有多家具世界級科研能力的大學、健全的司法和知識產權保護制度，國際化的營商和生活環境等，對全球的創科人才和機構極具吸引力。香港會和深圳、廣州、東莞、佛山和惠州等龍頭科技企業與先進製造業力量匯聚的城市，一起推動大灣區發展成為國際創新科技中心。

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