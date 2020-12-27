浙江省市監局：調查組上周進駐阿里 現場調查全部結束
2020年12月27日 13:35
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（Getty Images圖片）
內地早前對阿里巴巴(09988)啟動反壟斷調查。內地媒體報道，浙江省市場監管局負責人表示，國家市場監管總局調查組執法人員進駐阿里巴巴集團控股有限公司開展調查。調查人員對阿里巴巴集團控股有限公司及部門相關負責人進行了調查詢問，並提取相關證據資料。
負責人稱，阿里巴巴集團控股有限公司積極配合，認真接受調查組詢問，及時提供相關資料，自覺接受調查。整個過程平穩有序，當天現場調查全部結束。
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