海怡半島三房險守900萬元　見逾一年低位

香港置業鄧惠豪表示，鴨脷洲海怡半島交投暢旺，本周末連錄3宗成交，其中1座低層D室，實用面積636方呎，三房間隔，以900萬元售出，呎價14,151元。是去年8月後三房做價低位，當時15座一個實用面積623方呎同類單位，亦以900萬元易手。

至於同屋苑22座高層G室四房戶，實用面積886方呎，成交價1,720萬元，呎價19,413元，較近期同類做價約1,660萬至1,680萬元略高。

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