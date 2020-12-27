外媒：疫苗向富有國傾斜　加劇全球經濟不公

歐美各國陸續開始接種新型冠狀病毒疫苗，經濟受疫情重創而下滑的態勢有望扭轉，但富國搶購疫苗導致分配不均，恐加劇全球經濟不公，發展中國家陷於風險。

外媒指出，數量有限的疫苗被歐洲與北美富有國搶購，已開發國家更能搶佔經濟好轉的有利位置，坐擁全球大多數人口的開發中國家卻仍苦於張羅疫苗。

疫苗分配失衡顯然會讓已涇渭分明的全球經濟現實更惡化：世界慢慢走出疫情時，窮國會持續受新冠疫情肆虐，讓已因向美、歐、中國貸款而債台高築的貧窮國家，被迫要再耗掉自身已拮据的資源。

聯合國貿易和發展會議全球化與發展策略部主任說：「大家都知道疫苗應作為全球公共產物，但疫苗大部分仍握於先進經濟體的大型製藥公司之手。」

由印度與南非帶頭的一群發展中國家透過與生產疫苗的跨國製藥大廠合作，自行生產疫苗確保國內供應。為累積防疫籌碼，他們建議世界貿易組織(WTO)應允許窮國自行生產價格更低的疫苗。但提案已被美、英、歐盟封殺，因為大藥廠在歐美能施加政治影響力。大藥廠都主張，專利保護與從販售疫苗的獲利，在研發救命藥品時不可或缺。

南非駐世貿組織代表團顧問Mustaqeem DeGama說：「問題在於，目前是該追求利潤的時候嗎？各國政府都已關閉經濟活動，但專利保護卻被當成神聖不可侵犯。」

富有國取得疫苗並陸續開始接種，正逐漸擺脫疫情造成的經濟災難，最快明年3或4月就可再重啟商業活動。但許多窮國卻恐怕等到2024年，疫苗才夠國內接種。英國經濟研究機構指出，到2025年底前，疫情帶來的長期經濟危害，新興市場將比富國嚴重兩倍。

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