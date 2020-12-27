新冠肺炎：疫下網購興旺　物流業恐迎破紀錄退貨潮

新冠疫情令美國民眾網購激增，鑑於年末假期購物潮和肺炎疫苗配送，物流業的需求亦變得殷切。惟業界警告，節日過後，零售和物流業恐將面臨創紀錄的退貨潮。

外媒報道，全美零售聯合會(NRF)預計，因疫情促進網購、零售業提前舉行聖誕促銷活動，今年包括感恩節及聖誕節等的年末假期銷售將按年增5.2%，至7,667億美元。不過，由於尺寸、預期不符或過慢到貨等原因，網購商品的退貨率一向高於實體購買，NRF預計假期銷售約有13%的商品，或價值約1,010億美元的商品將被退貨。

退貨及轉售服務商Optoro認為退貨數量不只如此，至1月底涉額可能達到1,150億美元，較去年預測還高出15%。Inmar Intelligence全球業務總裁Rob Zomok直言服飾的退貨率正處於高峰，其中實體退貨率約5至8%，而網購退貨率高達30%。該公司每年處理大約6億件零售和電商退貨。

另外，網購物流商LateShipment.com執行長Sriram Sridhar則預計，美國零售商面臨的退貨量可能比過去幾年的同期多出50%。他解釋，當消費者幾乎全數依靠網購，可能會多買一些額外的商品，主要原因是退貨簡單。

為方便消費者退貨、避免接觸，沃爾瑪和Target等零售商已延長退貨時間並開放不同站點，供民眾置放退貨商品，再由UPS、FedEx等合作物流公司收取。電子產品零售商百思買(Best Buy)和部分公司，亦提供在指定地方退貨的服務。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020