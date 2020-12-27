貿易協議傾掂數利好英股　未來兩年或漲50%

隨着投資者看好全球經濟復甦，加下英歐敲定貿易協議，不確定性降溫，有望提振近年表現落後於其他主要國際指數的英國股市，分析師更預料未來兩年將上升五成。

過去，投資者擔憂脫歐的不確定性，忽略富時100指數成分公司獲利增幅領先市場的事實，令英股相對於全球股市的估值逼近歷史低位；如今英股則因估值便宜而吸引投資者的注意。外電報道，金融服務集團Oddo BHF策略師戈永表示，脫歐戲碼落幕，可能會使投資者再度垂青英國富時100指數，而該指數中，許多類股份將受惠於2021年的經濟復甦，例如佔指數約四成的原物料、能源及金融類股。

法國興業策略師認為，英國資產不僅市場持有量低、價值也被低估，因此能夠提供更高的增長幅度。Liberum資本公司策略師克萊曼則表示，英股已進入多年牛市，預估未來兩年內可望上漲達50%。

摩根大通策略師馬太伊卡則認為，英股表現不會優於歐元區指數等全球指數，原因在寬鬆經濟環境下，防禦性類股恐拖累英股，且強勢英鎊至少在短期內可能利淡英股。

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