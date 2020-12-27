【亂世買金】分析料金價明年續強　將升見呢個關鍵水平...

金價近月轉強，OANDA高級市場分析師Edward Moya認為，明年將會是黃金非常強勁的一年，關鍵水平為2300美元。現貨金價上周四(24日)收報安士1,883.4美元，升0.56%；相較上述2,300美元的目標，有逾兩成上行空間。

他解釋，明年市場重點是疫苗接種，但不會是金價創新高的原因。明年上半年，將繼續看到前所未有的財政和貨幣刺激措施，預期美國聯儲局續推行一貫政策，相信會看到更多的財政支持，通貨再膨脹會利好金價。因此，無論疫苗推廣的進展如何，金價將強勁上漲至2,300美元。

另有分析師預測，投資者將利用今年最後一周進行盤點，可能對黃金有利，預計交易商將了結股市獲利，再投資於更安全的資產，黃金交易量可能會大量增加。

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed表示，如果資產管理公司希望鎖定部分獲利，並降低投資組合風險，黃金可能會在2020年最後幾天獲得大量資金流入。只要實際收益率繼續在負值區間，就仍看好黃金，這亦很可能是未來一年的情況。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streble稱，從季節性的角度來看，黃金往往在12月底和1月初表現良好，並估算金價下周可能最終升抵每安士1,900美元。但Streible補充，若然要持續上行，金價需要收於和開於1,920美元上方。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020