新冠肺炎：分析料Zoom需求不減　股價睇升近六成

2020年全球經歷了一場前所未見的疫症，大眾的工作模式亦因而改變，遙距辦公成為了新常態。分析師認為，疫情後這個需求不會消失，預料受惠於疫情需求的遠距視訊軟體Zoom，股價可能再向上。

外媒報道，券商DA Davidson分析師Rishi Jaluria認為，疫情已經不可逆轉地改變工作型態，未來不會有人100%待在辦公室，相信未來的工作將會是遠程和實體混合。Jaluria分析，的優勢將是持久的，當員工重返辦公室之後，Zoom都將成為不可少的服務，預料Zoom很可能再上漲至600美元，比當前水平高出近六成。Zoom今年以來股價已飆逾4倍，上周四(24日)收市報375.17美元，跌8.71美元或2.27%。

Jaluria補充，其他與在家辦公有關的股票，包括Fastly、Twilio、Docusign和RingCentral都有機會，因為他們都為實現混合工作的未來提供了必要的服務。他認為這些公司都有很大的上漲空間，特別是當市場認為疫情後，這些企業的好處就會消失，導致股票價格開始降低，正是購買的絕佳機會。

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