日股期權交易冷清　恐預示下次冧市跌勢驚人

全球疫情嚴峻，迫使日本施下「緊箍咒」，在周一(28日)起禁止所有外國人入境，意味防疫壓力甚巨，經濟復甦路更崎嶇。由於股市早前不斷逆經濟而上漲，大戶如今已因央行「買起」股市而「投降」，對沖熱情大減，與今年11月前不同，對市場有效運作而言絕非佳兆。所謂一葉知秋，預示環球金融市場一旦下挫，跌勢將更驚人。

自今年3月後，全球股市反彈，日本股市代表日經平均指數也漲至1991年以來最高，皆因市場認定日本是中美之爭的贏家之一，惟目前該指數的期權市場出現了不祥徵兆，就是未平倉合約成交量跌至逾10年最低，甚至一度出現單日交易量暴跌至19年新低的狀況，這並非好事，因大戶對規避風險的興趣驟減，一旦跌市出現，市場恐缺乏承接力。

數據顯示，截至12月11日，日經平均指數期權未平倉合約為110萬張，是2009年5月以來最低，該指數期權的好淡倉單日交易量在今年10月26日時，更只有14,428張，數量之低為2001年以來從未見過。

所謂期權，是專業投資者通常在股市呈現上落市，或認為有突然暴跌風險時採用。如今交易量驟減，反映他們經歷了早前經濟愈不濟，股市反而愈上漲之苦後，已無法明確預測股市去向，不敢胡亂對沖。事實上，日經平均指數在11月竟高見26,817點的30年高位，與經濟狀況嚴重背馳，使投資者大感困惑。

就此，日本資產管理公司Ichiyoshi主管秋野充成認為，日股期權市場萎縮是警號，反映股市波動下降，成因是日本央行大舉「買起」交易所買賣基金(ETF)，但這也讓市場參與者減少，惡化市場運作能力。

日本央行目前持有日股規模達45.1萬億日圓(約3.37萬億港元)，是日本股市最大股東，力壓日本退休金投資基金(GPIF)的44.8萬億日圓。由於央行只買不賣，干預了市場正常運作，一旦央行停止接貨，大戶又疏於對沖，跌市來臨時恐一瀉如注。

事實上，一海之隔的南韓監管當局早前已傳出計劃對「無貨沽空」的投機者祭出刑責，可能處以1年以上的監禁。其目的就是避免大戶在事前沒有對沖下，突然加入賭跌股市。

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