螞蟻集團再被約談 官媒︰嚴管也是厚愛
2020年12月27日 15:43
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官媒就內地四大金融監管部門約談阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團發表評論文章，指這表明金融管理部門在堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業發展的同時，將進一步規範新興金融業務發展、防範金融風險，維護公平競爭和金融市場秩序，「嚴管也是厚愛，定規才能走正」。
文章指，內地金融管理部門上周六(26日)聯合約談了螞蟻，指集團目前在經營中存在的重大問題，提出重點業務領域整改要求，督促指導其按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，進一步規范金融業務經營與發展。隨着螞蟻快速發展，「利用技術優勢模糊金融業務屬性、實施監管套利、放大交叉性金融風險、損害消費者合法權益等問題日益突出」。因此「從國家發展大局出發，金融管理部門及時立規矩、強監管，扎緊金融科技發展的制度『籬笆』，正當其時」。
官媒又稱，螞蟻作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，尤其需要自覺遵守國家法律法規，對標監管要求，主動做好整改，回歸服務實體經濟和人民群眾的本源，「將企業發展融入到國家發展大局中，切實承擔企業社會責任」。
文章末段稱「嚴管也是厚愛，定規才能走正」，對金融科技行業來說，加強監管非但不是「冬天」，反而是更好更健康發展的新起點。「企業應心懷敬畏，依法合規經營，只有這樣才能行穩致遠，迎來更好發展的春天」。
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