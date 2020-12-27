新盤動向：SEA TO SKY上周至今售15伙 擬削部分優惠
2020年12月27日 15:52
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SEA TO SKY三房示範單位
疫情下發展商仍積極推盤，長實集團(01113)等合作的將軍澳日出康城SEA TO SKY，上周至今共售出約15伙，套現約2億港元，全部為三房海景單位，成交價由1,183.3萬至1,589.5萬元，呎價由15,055至19,672元，平均每伙售價約1,350萬元。
長實地產投資董事郭子威表示，項目銷售反應超出預期，因此計劃削減部分優惠。幅度預期約佔樓價3%。相信最快下周可以公布相關安排，但一切待與合作夥伴商討後才落實。
他指出，近日本港疫情數字有所放緩，對樓盤的銷情亦有所幫助。加上過去一周有部分銀行為搶按揭生意而增加優惠。而各國已經開始接種疫苗，相信明年中，疫情會得到完全解決。
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