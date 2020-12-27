九龍甲廈租賃市場受壓　新文華中心單位跌租35%

受疫情拖累，環球經濟持續不景氣，企業着手節省營運成本，承租寫字樓意欲放緩，而加上港島指標商廈租金顯著調整，吸引個別企業轉投，令九龍甲級商廈租賃市場受壓。尖沙咀東部的新文華中心有寫字樓單位跌租達35%。

據中原(工商舖)統計，11月份九龍區整體甲廈空置率錄得約11.84%，按月增加約0.14個百分點，當中以東九龍的觀塘及九龍灣升幅最明顯。兩區空置率分別達約13.7%及約20.69%，按月上升0.21個及1.01個百分點。

但同月尖沙咀及旺角空置情況則見紓緩，其中尖沙咀整體空置率錄約7.57%，比10月下跌約0.13個百分點。區內的尖東更由10月約9.98%，減少0.4個百分點至最新約9.58%。

而上月旺角區甲廈空置率約9.66%，較10月份約10.31%，減少0.65個百分點。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，九龍傳統商業區甲級寫字樓空置出現改善，主因是業主心態轉弱，下調租金叫價，因而加快落實成交。如尖東區有多幢甲級商廈，如新文華中心A座一個高層09室，面積約830方呎，成交呎租約21.7元，舊呎租達約33.7元。

同區康宏廣場中高層02室，面積約1,295方呎，以呎租約28元獲承租，較單位舊呎租約37元，低約24%。

陳氏認為，隨着更多業主減租，加上疫苗效用及疫情發展，經濟活動漸見復甦，寫字樓租務市場可望起動，尤其看好尖沙咀甲廈租務前景，料未來數月，該區甲廈空置率漸見平穩，甚至有機會逐步下調。

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