莎莎PopCorn商場分店員工確診　已暫停營業

該公司指，同店13名員工亦同日進行居家隔離14日，並已安排接受病毒檢測，結果均呈陰性，這批員工於一星期後會再安排接受檢測，以策安全。同時呼籲，曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，留意個人健康狀況，如有需要請致電衛生署衞生防護中心熱線。

莎莎重申，一直採取一系列防疫措施，並會持續嚴格執行，包括所有顧客進入店舖前必須先量度體溫，並佩戴防護口罩；所有店舖均提供清潔消毒搓手液；所有員工每天必須量度體溫，確保員工健康狀況良好等。

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