宅經濟！日本模型玩具供不應求　部分商品賣斷市

新冠肺炎疫情迫使民眾留在家中避疫，受惠「宅經濟」需求增加，日本模型玩具業今年業績亮麗，知名大廠模型供不應求，連帶相關的工具亦熱銷。

日本媒體報道，日本靜岡縣靜岡市駿河區的模型大廠田宮公司(Tamiya)表示，今年出現全球性供貨不足，由於銷售額按年增加逾三成，工廠亦都來不及生產。除了靜態模型以外，搖控模型及迷你四驅車亦大賣，模型工具、顏料、模型膠水等亦很暢銷，部分商品更持續缺貨。田宮公司負責人士表示，商品暢銷可能跟民眾減少外出，開始待在家裡做模型有關。

另一家同樣位於靜岡市、做汽車模型的青島文化教材社(Aoshima Bunka Kyozai)，針對靜態模型初學玩家推出不用顏料、不用模型膠水的商品，銷售額約是去年的5倍。至於主要製作飛機模型的長谷川公司(HASEGAWA)社長長谷川勝人透露，不少跟他們進貨的模型店更表示，今年是10年來業績最好的一年。

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