新盤動向：帝御系列累售998伙 套現逾48.3億元
2020年12月27日 16:47
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帝御‧星濤示範單位
屯赤隧道通車有助樓市發展，屯門區新盤料將受惠，包括由帝國集團及香港小輪(00050)合作發展、恒基物業代理出任銷售代理，位於青山公路青山灣段的帝御‧星濤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，帝御系列自8月1日首輪開售至今，第1期帝御‧金灣及第2期帝御‧星濤合共售出998個單位，總成交金額逾48.3億港元，當中不少買家因看好項目地利優勢及大型基建發展而入市。
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