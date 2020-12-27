螞蟻集團：將積極落實監管要求　已着手制定整改方案

內地金融管理部門周六(26日)聯合約談螞蟻集團，要求其就五大重點領域整改。內地媒體報道，螞蟻集團晚間發布公告回應，將會在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。將積極對照和落實監管要求，堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，遵循市場化、法治化的原則，健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水平、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護，全面提高業務經營的合規水平和社會責任意識。

此外，螞蟻集團已立即着手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。在全力保證業務合規的同時，螞蟻集團會加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則：不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。

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