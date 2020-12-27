投資者注意！美疫苗接種進度勢難達標

外媒報道，美國疫苗接種進度滯後，美國醫院和其他地方有數以百萬計新冠肺炎疫苗沒有使用，這讓人們對政府本月為2,000萬人接種疫苗的目標產生了懷疑。

據報道，截至12月23日上午，僅有100萬劑輝瑞生產的新冠肺炎疫苗已經接種，約為上周發送第一批疫苗的1/3。據美國疾病控制和預防中心統計，超過950萬劑疫苗——包括莫德納公司的疫苗現已分發到各州。

雖然醫院已開始提供莫德納公司的疫苗，但疾病控制和預防中心尚未報告相關數據，而輝瑞和莫德納公司疫苗的接種報告也可能滯後。醫院方面稱，第一批疫苗接種從12月14日開始緩慢進行，因他們要把冷凍的疫苗做好使用準備，找人來管理疫苗接種診所，並在接種前後確保保持適當的社交距離。

特朗普政府承諾在年底前給2,000萬人注射疫苗，但沒有為實現這目標提供多少資金。也就是說，9天要注射近1,900萬劑或一天接種200多萬人，其中還包括聖誕節。

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