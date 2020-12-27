【疫後世界】侍應難撈！日韓推送餐機器人

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情肆虐期間，「送餐機器人」兼顧防疫與營業需求，可降低顧客與服務人員接觸，同時預示餐飲業的人手結構改變。

疫情肆虐期間，日本及南韓雙雙引進機器人送餐服務，藉此降低顧客與服務人員接觸感染病毒機會。

南韓漢堡連鎖店No Brand Burger引進機器人送餐服務，在客人點完餐後，機器人將協助運送餐點給他們。顧客透過自助點餐機的觸控螢幕下單並付款後，便會傳至廚房，由烹飪機器加熱麵包與肉片，接着「人類服務生」放上配料，將漢堡放進包裝袋，由機器人送至外賣區，供客人取貨。

這些機器人外觀以黃黑顏色為主，吸引許多客人等候餐點時，會開心地與機器人合影留念，連帶讓No Brand Burger業績有增長。有消費者說：「這是我第一次看到這類機器人，我覺得很新鮮、很有趣。」

該公司以平價速食作招徠，漢堡售價介乎1.5至4.5美元不等，品牌在南韓約有十家分店。負責人表示，客人進入餐廳後不會與其他人有互動，唯一接觸的只有機器人，這是他們最大賣點，也能兼顧防疫與營業需求。

意大利餐飲集團Mad For Garlic也在當地分店使用一款名為「Aglio Kim」機器人。它可以配有可載重30公斤的食物托盤，一次最多可幫四桌上菜。

Aglio Kim由南韓電信研發，機器人具備3D空間定位能力，能在狹窄走道上自由移動並閃避障礙物。研發團隊表示，這類機器人特別受孩童歡迎。

軟銀集團也在日本推出機器人送餐服務。機器人由該公司投資的加州新創公司Bear Robotics研發，除了能緩解日本勞力短缺問題，亦能在疫情期間降低人際接觸染病機會。機器人名為「Servi」，2021年1月起將在日本餐廳提供送餐服務，它配有托盤放置食物與飲料，更裝設3D攝影機與光學雷達感測器，輔助它在廚房與餐桌間移動。

Servi機器人每個月租金約99,800日圓（約7,410港元），合約一次簽3年。Denny's等連鎖餐廳已針對Servi展開測試，畢竟日本餐飲業面臨人口老化與勞力短缺問題，對於機器人加入服務行列樂觀以待。

Bear Robotics在2019年向軟銀首度展示Servi原型機器人，2020年1月獲軟銀領投3,200萬美元資金。

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