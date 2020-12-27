聖誕節3天假期交投旺　十大屋苑錄29宗成交

今年聖誕市民未能外遊，加上近日未有新盤推售，令二手成交有不俗表現。中原指出，十大屋苑於3天假期共錄29宗成交，氣氛暢旺，若單計周六、日則有18宗，較對上一周明顯增加7宗或約63.6%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日確診數字亦較上周略為回落，禁聚令下市民減少慶祝活動，部分買家做足防禦措施，趁長假期睇樓，加上疫苗方面有進展，對樓市屬正面訊息。香港樓市基礎因素不變，剛性需求高企，低息環境持續，近日一手新盤以貨尾為主，令購買力集中於二手市場。

3天假期以紅磡黃埔花園錄6宗成交最活躍，該公司袁顯岸表示，成交包括9期6座高層A室，實用面積771方呎，三房間隔，以1,230萬元成交，實用呎價15,953元。

沙田第一城及天水圍嘉湖山莊兩大新界上車盤，期內亦各錄5宗買賣。中原侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄約34宗成交，最新錄7座低層A室，實用面積515方呎，三房間隔，議價後以682萬元易手，實用呎價13,243元。

該行伍耀祖表示，嘉湖山莊全月暫錄約38宗成交，已超越上月全月的31宗，現時普遍業主願提供約1%至5%議價空間，最新成交為美湖居8座高層D室，實用面積540方呎，三房間隔，以623萬元沽出，實用呎價11,537元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020