被批影響年輕人成長 內地下個打壓目標或是「盲盒」

「盲盒」源自日本，在購買時從包裝盒上無法得知內裏是甚麼玩具，要買完拆開之後才知道抽到甚麼，與扭蛋或福袋的玩法同出一轍。而買「盲盒」背後的消費心理，不外乎是追求刺激感和賭博心作祟。

「盲盒」近年在內地大行其道，不少年輕人為抽到隱藏款而一擲千金，同時衍生出二手炒賣市場。數據顯示，「盲盒」市場市值已超過25億元人民幣(下同)，2014年至2018年的年均複合增長率達15.6%；過去一年在國內知名電商平台上，大約20萬名消費者在「盲盒」上花費超過2萬元。而網上二手交易平台上，去年有30萬名「盲盒」玩家進行交易，每月放售「盲盒」數量按年大增超過3倍。

然而，內地「盲盒」熱潮引起了內地官媒的關注。官媒日前刊文引述專家指，「盲盒熱」正在孳生「畸型消費」，家長和老師應培養未成年人的良好消費觀，避免他們誤入消費圈套。監管部門應進一步規範「盲盒」經營模式，避免其畸形發展。

內地監管部門會否對「盲盒」銷售加以制約是未知之數，但其熱潮帶來的消費潛力實在不可小覷，泡泡瑪特本月11日在香港主板掛牌，上周四收市報86.2港元，比招股價累積上漲超過1.2倍，市值超過1,000億港元。招股文件顯示，該公司2018及2019年收入增長皆超過兩倍，並引述市場研究機構指，中國潮流玩具零售市場規模於2024年預期可達763億元，比2019年的有近2.7倍增長空間。

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