向世界錢進：移居意大利「10蚊」有樓住？筍盤有代價

提起意大利南部的西西里，大家會聯想起著名度假勝地、美麗傳說、還是不用10港元可買下一間屋？已在西西里生活10年的港人Catherine分享，當地人傾向買入物業後長住至終老，故樓價長年停滯不前並不稀奇，想在當地投資物業賺取厚利，基本上是難以達標！

西西里是地中海最大的島，島上屹立着歐洲最高的活火山埃特納火山。去年有報道指，當地小鎮穆索梅利市政府以1歐元(約9.48港元)出售多個空置住宅，住宅面積由逾200至2,000方呎都有，代價是這些買家要支付數萬港元的手續費和稅項，及承擔在3年內完成修葺單位的責任。其後亦吸引有更多意大利小鎮倣效。

【284萬物業10年價格無變】

措施對外來買家是利是弊見仁見智，但現為嬰幼兒睡眠顧問的Catherine提醒，這些地區的住宅位處偏遠，一般人不會買。另外，大部分西西里人不會因為所住物業價格上升而沽售，更不會短線炒賣，所以她與丈夫8年前新盤買入的1,000方呎房屋連花園，單位距離市中心約20分鐘車程，現時價格仍然與當年買入價30萬歐元(約284萬港元)相若。

【600呎單位月租近5000元】

她續指，市中心的舊樓若需要翻新，價錢有機會較便宜，不足20萬歐元(約189萬港元)也有選擇。至於租樓，市中心600方呎單位的月租約500歐元(約4,740港元)，若預算不足，租一個房間可降至由300歐元(約2,840港元)起。一般而言，在西西里供樓或租樓的每月開支相若。

「不過，若投資西西里的新盤，要注意遇上爛尾樓的風險，特別是新盤所在地方仍是一塊爛地時，更要事先查察清楚相關發展商，以免蒙受損失。」

在香港土生土長的她因修讀音樂和歌劇，與來自西西里的丈夫結緣，結婚後決定自2010年在這個意國南部小島定居。

她指意大利南部和北部分別頗大，大城市和小鎮又是另一番景象。丈夫從事金融業，曾在多個國家和城市工作，當初兩夫婦組織家庭時，也曾考慮應否搬到大城市居住，但最終決定留在丈夫的家鄉。

【網購方便 日常所需無憂】

因西西里的環境相對舒適，空氣清新兼空間寬敞。這裏的生活不及香港方便，但已足夠照顧日常生活所需。例如她早已在疫情前透過亞馬遜及其他網店網上購物，部分在實體店買不到的東西也可買到，送遞及收貨亦方便。

意大利11月消費物價指數按年跌0.2%，而西西里的物價水平較米蘭等意大利北部大城市低，當然西西里的人均工資也相對低。

她舉例，若然自行煮食，可預算每月120至150歐元(約1,130至1,420港元)。若選擇外出用膳，午餐吃薄餅約需15歐元(約142港元)，包括頭盤、主菜、甜品的套餐由25歐元(約237港元)起。西西里人對當地的佳餚美饌和新鮮食材深感自豪，近年更興起吃壽司，或與這裏近海、海產新鮮有關，不過當地人對零食興趣不大。

她續指，市中心在疫情前有頗活躍的夜生活，有很多酒吧，半夜亦有食物車售賣意式三文治(Panini)，中間夾着即烤肉類，美味非常。

【新移民無人脈很難搵工】

意大利今年第三季失業率為9.8%，有超過240萬人失業。Catherine憶述初來西西里找工作並不容易：「如果沒有人脈關係，又不懂意大利文，外來人士很難找到工作。初時我計劃教授歌唱和音樂，但發現當地人主要報讀音樂學院，較少私人授課，因而改變計劃教授英文。」

當時她成功找到兩間私人英語學校當合約導師，薪酬不及香港，時薪僅約13歐元(約123港元)，但由居所搭公共交通工具前往市中心，一來一回要花近3小時，加上每周工作4日，每日只授課3小時，扣稅後最終每月只有數千港元的收入。即使她考取車牌後自行駕車，交通時間可縮短至20分鐘一程，但因市中心車多，泊車困難，成本效益亦不高。再者，不少歐美新移民也會選擇教授英文，令英語老師供應極多，人手不缺，薪酬難以向上。其後隨着兩名小孩出世，她決定結束教英文的工作。

【轉拓嬰幼兒睡眠領域】

隨着小孩長大，她重新審視有甚麼合適的工作機會，想到香港關於嬰幼兒睡眠資訊貧乏，便在取得認證後在網上拓展事業，透過臉書平台專頁，向大眾分享各類嬰幼兒睡眠和育兒資訊。

她得悉不少意大利人學習英文，是為了離開失業率高企的祖國，赴其他國家尋找工作機會。

她續指，過往當地人在意大利工作，獲得長期職位後，除非有嚴重過失或觸犯法律，真的可以做至退休，是名副其實的「鐵飯碗」。然而近年意國經濟轉差，合約工作職位有增無減，僱員工作保障亦減少了。

儘管如此，意大利人本身較悠閒，不像香港人般會極度勤力工作賺錢，所以意國政府和企業常見官僚處事方式。聘請員工時，可能更依靠攀關係，而不是看申請人的工作能力。

【意大利福利優厚 生BB免費】

與其他歐美國家相似，意大利亦有相當全面的福利制度。舉例醫療福利，Catherine指在西西里只要登記了家庭醫生，看病不用付費，只需繳付藥物費用。而她在西西里分娩的經歷亦良好，在懷孕中後期每周要進醫院檢查、分娩時做開刀手術，以及新生嬰兒在醫院住了近一個月，她不用花費一分一毫。

萬一失業，政府會提供每月約500歐元(約4,740港元)的失業救濟金。另這裏有每月最少600歐元(約5,690港元)的退休金，實際金額視乎退休前薪金而定。

【個人入息稅超過23%】

當然，福利高，稅率也高。例如個人入息稅由23至43%不等，還有各式各樣的徵稅項目，垃圾徵費以外，在家看電視也要付電視稅。儘管如此，她認為視乎個人生活模式，每月還是有餘錢可以儲起。

外來人士在西西里生活，她建議宜學會兩樣東西：意大利語和駕車。如果你的生活和工作圍繞在市中心內，則踏單車也可以。

另外，據說西西里的治安較差，但她指只要保持警惕，不在深夜獨自到陌生的地方便可，她個人就從未遇上危險。反而，她曾在意大利北部大城市遇到扒手黨。總括而言，她喜歡意大利南部人民相對熱情和健談，以及這裏不時會有熱鬧的慶典活動。

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