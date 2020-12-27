中芯融資租賃子企獲國家隊注資近30億元人幣

通告顯示，經過這輪增資後，注冊資本高達132.09億元的芯鑫融資租賃，業務範圍不是晶片代工，而是包括融資租賃、租賃業務、購買國內外租賃資產、維修及處理租賃財產殘值，以及有關租賃的諮詢及擔保服務、以及相關業務的保理(處理應收帳權益)服務。

中芯稱，交易有利鞏固公司與芯鑫融資租賃之業務合作，可望提高投資回報，因為該子企股權結構將得以進一步優化，並可整合優勢資源。

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