農行向旗下農銀投資注資100億元人幣

通告稱，是次增資為有效提升農銀投資抗風險能力，推進業務穩健發展，落實好債轉股業務增量、擴面、提質的國家政策要求，進一步發揮對農行的重要功能補充作用，協同農行在新形勢下更好服務國家戰略和支持實體經濟發展。

農銀投資是農行全資子公司，目前註冊資本100億元，主要經營範圍包括突出開展債轉股及配套支持業務；依法依規面向合格社會投資者募集資金用於實施債轉股；發行金融債券；以及經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務等。2020年6月底，農銀投資資產總額為1,092.78億元，淨資產111.25億元。

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