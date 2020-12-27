中銀旺角分行一員工染疫　周一起暫停營業

中國銀行(香港)表示，該行於周日(27日)接獲旺角分行一名員工通知其確診感染新冠肺炎，為審慎起見，該分行將由周一(28日)起暫停營業，直至另行通知。

該名員工最近一次於旺角分行上班的日期為12月23日，當天上班前探測體溫正常，沒有出現不適症狀。其主要負責分行後勤工作，較少與客戶有密切接觸，而工作期間均有佩戴口罩。該行已即時採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排該分行的所有員工在家隔離及接受病毒檢測。

該行表示，會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好社區防疫工作。

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