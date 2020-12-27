疫下贏家！越南財長：今年GDP料增2.8%　冠絕新興國

外國傳媒報道，越南財政部長丁進勇表示，儘管受疫情影響，惟越南今年經濟增長仍料有2.8%，數據在所有新興經濟體中表現亮眼。

他說，財政部門已採取許多政策為商業與生產解決困難。整體來說，財政部已經推出約105萬億越南盾(約354億港元)協助企業與民眾度過疫情危機與自然災害。

除了保持相對經濟增長，他還說，越南股市在全球市場震盪中迄今維持穩定，「這是2020年金融業的亮點。如此穩定的股市協助穩定金融市場，因為這是資本流通的重要管道。」

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