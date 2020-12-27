螞蟻回應監管部門約談：已着手制定整改方案

螞蟻集團發表聲明回應被內地四個金融管理部門約談，表示會在當局指導下成立整改工作組，全面落實約談的要求，規範金融業務經營和發展。

螞蟻感謝當局指導和幫助，已立即著手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。集團強調，將積極對照和落實監管要求，堅守服務實體經濟和民眾的本源，遵循市場化、法治化原則，健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水平、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護，全面提高業務經營的合規水平和社會責任意識。

螞蟻又表示，在全力保證業務合規的同時，會加強風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不加，兩不降」的原則，即不增加消費者成本，不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務體驗，不降低風險防範標準和要求。

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