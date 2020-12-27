港股前瞻︰受制內地監管政策　「收爐周」料偏淡

耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場擔心一眾科技企業或成下一隻阿里，料板塊仍見沽壓，亦相信市場仍聚焦於內地對科企的監管政策、新冠肺炎疫情走勢及中美關係等，暫時未見令市場振奮的消息。

他料，恒生指數維持於26,000至27,000點之間上落，或要待元旦假期後、現任美國總統特朗普正式卸任，指數方有再向上突破的機會。他看好國策支持的內需股，及受惠天氣轉冷的煤炭資源板塊。

不過，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，重磅科技股上周四集體回調下，大市仍能企穩，反映市場氣氛向好，料下跌空間有限，恒指將維持徘徊於26,000點水平。他也相信，資金短期內不會大規模切換板塊，新能源及內需股仍有一定炒作。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興料，元旦假期前夕「炒股不炒市」格局將持續，料恒指於25,500至26,000點區間上落，看好光伏、內需及汽車等板塊。

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