港股前瞻︰受制內地監管政策 「收爐周」料偏淡
2020年12月27日 20:38
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聖誕節假期後，港股迎來今年最後3個半交易日。上周內地出手對阿里巴巴(09988)作反壟斷調查的消息，令一眾中資科企上周集體捱沽，證券界人士相信，港股後市仍受制於內地監管政策，在假期氣氛影響下，交投料續偏淡，大市缺乏方向。
港股美國預託證券(ADR)上周四(24日)幾乎全線下跌，受阿里美國股價創上市最大單日跌幅影響，美團(03690)收報272.71元，較香港收市價低6.49元；騰訊控股(00700)收報540.84元，較港低15.16元。按比例推算，相當於恒指周一(28日)或低開254點。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場擔心一眾科技企業或成下一隻阿里，料板塊仍見沽壓，亦相信市場仍聚焦於內地對科企的監管政策、新冠肺炎疫情走勢及中美關係等，暫時未見令市場振奮的消息。
他料，恒生指數維持於26,000至27,000點之間上落，或要待元旦假期後、現任美國總統特朗普正式卸任，指數方有再向上突破的機會。他看好國策支持的內需股，及受惠天氣轉冷的煤炭資源板塊。
不過，光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，重磅科技股上周四集體回調下，大市仍能企穩，反映市場氣氛向好，料下跌空間有限，恒指將維持徘徊於26,000點水平。他也相信，資金短期內不會大規模切換板塊，新能源及內需股仍有一定炒作。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興料，元旦假期前夕「炒股不炒市」格局將持續，料恒指於25,500至26,000點區間上落，看好光伏、內需及汽車等板塊。
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