【深度解構】螞蟻須整改　阿里股價冇運行？

【人行提出5大整改要求】

螞蟻日前再被人行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證監會、國家外匯管理局等金融管理部門約談。人行副行長潘功勝代表參與約談的部門向傳媒透露有關情況時稱，監管部門指出，螞蟻經營問題包括公司治理機制不健全、藐視監管合規要求、以市場優勢排斥同業、損害消費者權益；並向螞蟻提出5大整改要求，包括提升交易透明度、合法合規經營個人徵信業務、確保資本充足、完善公司治理、合規開展資產證券化業務。

潘氏續指，螞蟻「作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業」，要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，須自覺遵守國家法律法規，加強風險管控，並將企業發展融入到國家發展大局中。

【螞蟻回應：不增加消費者成本】

螞蟻周日(27日)發公告表示，將在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求。該公司已著手制定整改方案和工作時間表，過程中將堅持「兩不加、兩不降」——不增加消費者及金融機構等合作夥伴的成本，不降低消費者服務體驗及風險防範標準和要求。

潘功勝又說，金融管理部門將「一如既往鼓勵、支持」金融科技企業在遵從監管前提下守正創新，成為推進國內國際「雙循環」的重要力量，而往後對金融科技的監管政策取向，乃堅決打破壟斷、糾正、查處不正當競爭行為；不容忍任何各類違法違規行為；以及增強中國金融科技企業在全球的核心競爭力。

【官媒：嚴管也是厚愛】

官媒就螞蟻再被約談發表評論文章，指該公司利用技術優勢模糊金融業務屬性。不過，「嚴管也是厚愛」，對金融行業來說，增強監管不是「冬天」，反而是「更好更健康發展的新起點」。若要「迎來更好發展的春天」，企業應「心懷敬畏」，依法合規經營。

另一方面，阿里上周因「二選一」等涉嫌壟斷行為遭國家市場監督管理總局調查，據報已全部結束，尚未有定案。不過，有分析指，阿里若被認定濫用市場支配地位，按《反壟斷法》恐被責令停止違法行為，沒收違法所得，並遭處以上一年度銷售額1%至10%的罰款。

【阿里周一或下試215元】

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，當局出手監管平台經濟，無疑有令行業盈利增長放緩、投資前景轉弱之虞，但仍取決於執行力度。他相信，阿里股價今日「凶多吉少」，開市或下試215元，但不排除在此能企穩甚至略為反彈，因其美國股價上周四暴瀉，某程度是大量衍生工具拆倉所致。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興則料，阿里股價短線受壓，但不會再大跌，因相關部門列明螞蟻整改要求，令局面稍為明朗，前景視乎阿里最後調查結果，以反映大型科企在經營環境有何程度的轉變。只是中資科網股面臨監管趨嚴的風險，投資者不宜太進取。

【上市撻Q全因小額貸款產品？】

螞蟻集團「A+H」世紀上市突變「世紀撻Q」、兩度被監管機構聯合約談不得不寫入2020年的經典財金事件，而面對國際環境巨變，中國確實要更着重經濟系統穩定。業界亦認同，螞蟻的商業模式對內地金融系統有一定風險，其中資產證券化的小額貸款產品「花唄」與「借唄」觸碰到監管部門的神經。

中國銀保監及人民銀行等部門11月初發布徵求意見稿，有關網絡小額貸款業務管理暫行辦法，以遏制逾200家網絡小貸機構狂飆，尤其是過去數年相關資產規模急速攀升，兼不斷放大槓桿風險。事實上，近年包括螞蟻在內的大型互聯網公司透過旗下小額貸款公司，在內地消費信貸市場搶佔不少佔有率，通過提供便捷的信貸服務，賺取豐厚利潤。

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾指出，螞蟻的收入方式和規模均對內地金融系統造成威脅。在銀行向借款人發放貸款前，螞蟻會向合作銀行提供借款人的姓名等個人資料，以及對客戶信用風險的評估。但螞蟻對外分享的數據不夠充足，導致部分中小銀行或未能充分評估客戶的信用風險。一旦出現貸款違約，所有損失需由銀行自行承擔。

【螞蟻仍有機會重啟上市】

她續稱，螞蟻小額貸款平台的客戶，主要來自低收入及年輕群，而他們的現金流有限，容易養成「借貸花錢」的惡習，而中央並不鼓勵國民「先使未來錢」。

螞蟻於2014及2015年推出分別「花唄」及「借唄」，兩者最低信貸額度分別為20元及1,000元人民幣，還款期3至12個月。該公司最初招股文件披露，「花唄」和「借唄」今年上半年貢獻集團整體淨利潤近5%。螞蟻日前主動調低部分年輕「花唄」用戶的信貸額度。

陳姝瑾估計，螞蟻所面對的監管將循序漸進地被收緊，就算重啟上市的機會並非完全消失，也要面臨重新調整業務結構、補充資本金、逐步清退不合規資產等，因此再度上市的招股書或與上一次截然不同，現階段難以估算其市值。

【內地下個打壓目標或是「盲盒」】

「盲盒」源自日本，在購買時從包裝盒上無法得知內裏是甚麼玩具，要買完拆開之後才知道抽到甚麼，與扭蛋或福袋的玩法同出一轍。而買「盲盒」背後的消費心理，不外乎是追求刺激感和賭博心作祟。

「盲盒」近年在內地大行其道，不少年輕人為抽到隱藏款而一擲千金，同時衍生出二手炒賣市場。數據顯示，「盲盒」市場市值已超過25億元人民幣，2014年至2018年的年均複合增長率達15.6%；過去一年在國內知名電商平台上，大約20萬名消費者在「盲盒」上花費超過2萬元。而網上二手交易平台上，去年有30萬名「盲盒」玩家進行交易，每月放售「盲盒」數量按年大增超過3倍。

然而，內地「盲盒」熱潮引起了內地官媒的關注。官媒日前刊文引述專家指，「盲盒熱」正在孳生「畸型消費」，家長和老師應培養未成年人的良好消費觀，避免他們誤入消費圈套。監管部門應進一步規範「盲盒」經營模式，避免其畸形發展。

【玩具市場有2.7倍增長空間】

內地監管部門會否對「盲盒」銷售加以制約是未知之數，但其熱潮帶來的消費潛力實在不可小覷，泡泡瑪特本月11日在香港主板掛牌，上周四收市報86.2港元，比招股價累積上漲超過1.2倍，市值超過1,000億港元。招股文件顯示，該公司2018及2019年收入增長皆超過兩倍，並引述市場研究機構指，中國潮流玩具零售市場規模於2024年預期可達763億元人民幣，比2019年的有近2.7倍增長空間。

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