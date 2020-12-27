【深度解構】比特幣升穿2.8萬美元後大波動　勢掀監管調查

全球央行奮力「放水」的副作用愈益明顯！環球資金炒無可炒，虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)近日於「龐氏騙局」的質疑聲中被市場廣泛塑造為「避險資產」，價格屢創新高；與此同時，由於日本央行買起股市，已令大戶疏於對沖風險，一旦跌市來臨，隨時上演「直插無水花」式冧市。

【比特幣升穿2.8萬美元 勢掀監管調查】

虛擬貨幣「一哥」比特幣在聖誕節假期間因環球金融市場休市而成炒作對象，屢創歷史新高，周日一舉衝破2.8萬美元大關。大戶及散戶紛紛加入搶幣潮，不少基金視比特幣為對抗央行印鈔的對沖工具，更為此設立專門基金。不過，有「末日博士」之稱的魯比尼繼續警告，比特幣不屬於資產類別，其上漲完全由市場操縱，不應出現在散戶或機構投資者的投資組合內。

比特幣價格節節上升，據Coinmarketcap數據顯示，昨日曾高見28,245美元，在過去24小時內上漲13%，帶動其市值擴至逾5,200億美元，超越Visa。比特幣今年3月一度下探3,914.7美元後反覆向上，到了12月16日首度站穩兩萬美元，打破2017年12月舊紀錄後繼續狂飆，自3月低位迄今已大漲約6.11倍。

分析認為，有主流機構投資者進場為今次暴漲的最大助力，他們視比特幣為對抗通脹的工具。繼早前美國萬通保險斥資一億美元購入比特幣後，大型投資機構天橋資本(Skybridge Capital)及Guggenheim，亦分別注資2,500萬美元成立比特幣基金及動用5億美元(約39億港元)入市。

不過，市場並非一致唱好，因估中2008年金融海嘯而成名的著名經濟學家魯比尼便指出，比特幣不算貨幣，亦不屬記帳單位或支付工具。由於其無法穩定保值，意味沒有收入、用途及實用性。

他又警告，比特幣價格上升並非由基本因素驅動，而是由內幕人士、詐騙犯及「大鱷」操縱。以虛擬貨幣泰特幣(Tether)為例，其發行只用作購買比特幣，每當比特幣價格趨弱，就會有更多泰特幣發行，單計今年，泰特幣供應量由最初40億美元急增至200億美元。由於比特幣的價格操縱現象是股市操縱的10倍，預計未來數月虛擬貨幣的犯罪調查將達高峰。

事實上，美國證交會(SEC)已對虛擬貨幣亂局虎視眈眈，最近就大力打壓曾是虛擬貨幣「三哥」的瑞波幣，致使大型基金散貨、價格暴瀉，有交易平台更已宣布明年1月8日起暫停美國交易。

【大戶對沖意欲降 日股一跌不得了】

全球疫情嚴峻，迫使日本施下「緊箍咒」，在周一起禁止所有外國人入境，意味防疫壓力甚巨，經濟復甦路更崎嶇。由於股市早前不斷逆經濟而上漲，大戶如今已因央行「買起」股市而「投降」，對沖熱情大減，與今年11月前不同，對市場有效運作而言絕非佳兆。所謂一葉知秋，預示環球金融市場一旦下挫，跌勢將更驚人。

自今年3月後，全球股市反彈，日本股市代表日經平均指數也漲至1991年以來最高，皆因市場認定日本是中美之爭的贏家之一，惟目前該指數的期權市場出現了不祥徵兆，就是未平倉合約成交量跌至逾10年最低，甚至一度出現單日交易量暴跌至19年新低的狀況，這並非好事，因大戶對規避風險的興趣驟減，一旦跌市出現，市場恐缺乏承接力。

數據顯示，截至12月11日，日經平均指數期權未平倉合約為110萬張，是2009年5月以來最低，該指數期權的好淡倉單日交易量在今年10月26日時，更只有14,428張，數量之低為2001年以來從未見過。

所謂期權，是專業投資者通常在股市呈現上落市，或認為有突然暴跌風險時採用。如今交易量驟減，反映他們經歷了早前經濟愈不濟，股市反而愈上漲之苦後，已無法明確預測股市去向，不敢胡亂對沖。事實上，日經平均指數在11月竟高見26,817點的30年高位，與經濟狀況嚴重背馳，使投資者大感困惑。

就此，日本資產管理公司Ichiyoshi主管秋野充成認為，日股期權市場萎縮是警號，反映股市波動下降，成因是日本央行大舉「買起」交易所買賣基金(ETF)，但這也讓市場參與者減少，惡化市場運作能力。

日本央行目前持有日股規模達45.1萬億日圓(約3.37萬億港元)，是日本股市最大股東，力壓日本退休金投資基金(GPIF)的44.8萬億日圓。由於央行只買不賣，干預了市場正常運作，一旦央行停止接貨，大戶又疏於對沖，跌市來臨時恐一瀉如注。

事實上，一海之隔的南韓監管當局早前已傳出計劃對「無貨沽空」的投機者祭出刑責，可能處以一年以上的監禁。其目的就是避免大戶在事前沒有對沖下，突然加入賭跌股市。

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