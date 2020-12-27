入市小心！企業估值分化　似足2000年科網泡沫

新冠肺炎疫情肆虐全球，迫使各國政府和央行大舉刺激經濟，游資繼而熱炒憧憬能夠受惠疫情的股份，致使強勢與弱勢股估值極為分化，達20年前科網泡沫爆破前後的水平！

日本媒體根據全球約1.2萬家企業的市帳率(PBR)所作的統計顯示，現時市帳率高於5倍的上市公司比起去年底激增36%至2,476家，即佔整體約20%，而低於一倍的企業則增6%至2,740家。

與此同時，中國、日本、歐洲及美國PBR最高的20%公司，其PBR中位數較PBR最低20%公司之中位數達12至16倍，皆為2000年之後未見，亦即中國股票強弱兩極分化的程度，比2015年「A股大牛市」、「港股大時代」有過之而無不及。

有分析表示，迅銷和青山商事本為同一板塊，估值如此差天共地，主要是消費者居家辦公削弱了後者主業洋服的需求，迅銷賣普通便裝反而無懼「疫」市。迅銷在香港的股價於今年截至上周四為止累漲約39%。

摩根資產管理指，股價表現優劣不是公司所在行業先天決定，而是管理層能順應經濟數碼化等浪潮。東京基金公司武士道資產管理的社長兼投資總監杉山賢次亦稱，適應後疫情時代的企業及與之相反者，兩極分化的情況還會持續，大市能走多遠取決於「優勝組」交出怎樣的成績表。

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