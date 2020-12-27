樓價UPDATES：屯門瓏門辣招盤一年蝕一球

二手損手個案續現，屯門瓏門兩房辣招盤以800萬元易手，原業主持貨一年多，計及稅款帳面虧損約115萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨31座低層7室，實用面積498方呎，兩房間隔，聖誕節當日以825萬元成交，實用呎價16,566元。

●北角半山寶馬山花園11座高層A室，實用面積843方呎，三房連套房間隔，叫價2,080萬元，減價62萬元，以2,018萬元易手，實用呎價23,938元。

●灣仔慧賢軒中層D室，實用面積203方呎，開放式間隔，今年10月中放盤，叫價480萬元，減價20萬元，新近以460萬元連租約沽出，實用呎價22,660元。

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九龍區

●西南九龍匯璽1B座中層A室，實用面積532方呎，兩房連套房間隔，開價1,400萬元，減價後以1,365萬元易，實用呎價25,658元。

●啟德嘉匯5座高層A室，實用面積1,832方呎，四房間隔，每月叫租約8萬元，放租3個月減租1萬元，成交月租約7萬元，實用呎租38.2元。

●九龍塘畢架山花園6座極高層C室，實用面積844方呎，三房設計，成交價約1,250萬元，實用呎價14,810元。

●將軍澳都會駅1座中高層F室，實用面積679方呎，三房間隔，原叫價1,200萬元，減價72萬元或約6%，以1,128萬元沽出，實用呎價16,613元。

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新界區

●荃灣麗城花園2期1座低層G室，實用面積572方呎，三房間隔，以673萬元售出，實用呎價11,766元。原業主持貨約15年，帳面獲利約510.6萬元，升值約3.1倍。

●荃灣爵悅庭南爵軒中層A室，實用面積464方呎，原則一房間隔，本月初放盤，叫價780萬元，減價32萬元，以748萬元成交，實用呎價16,121元。

●元朗GRAND YOHO第1期9座低層連平台單位，實用面積499方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，減價41萬元或約5%，以839萬元成交，實用呎價16,814元。

●屯門瓏門1座高層F室，實用面積487方呎，兩房間隔，減價38萬元，以800萬元易手，呎價16,032元。原業主去年7月才以835萬元入市，帳面虧損35萬元，另要支付80萬元辣招稅。

●屯門南浪海灣2座高層C室，實用面積540方呎，兩房間隔，叫價約700萬元放盤，議價後以665萬元成交，實用呎價12,315元。

●屯門倚嶺南庭中層E室，實用面積572方呎，兩房間隔，減價62萬元，以588萬元成交，實用呎價10,280元，稍低市場價。

●屯門翠林花園E座中層4室，實用面積714方呎，三房連套房間隔，叫價800萬元，議價後以758.9萬元易手，實用呎價10,629元。

●馬鞍山天宇海5A座低層D室，實用面積732方呎，三房間隔，叫價890萬元，放盤4個月，以888萬元成交，實用呎價12,131元。

●馬鞍山居屋錦英苑E座中層6室，實用面積554方呎，三房間隔，減價28萬元，已補價自由市場成交價570萬元，實用呎價10,289元。

●沙田河畔花園C座高層3室，實用面積242方呎，兩房改為一房間隔，開價約520萬元，其後減至500萬元，議價後以490萬元易手，實用呎價20,248元。

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