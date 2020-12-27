【全球攬炒】日本「Go To Travel」周一起暫停　經濟損失238億

外國傳媒報道，日本為防疫情，推出鎖國政策，旅遊復興計劃「Go To Travel」也將在周一(28日)起暫停2周。日本JTB綜合研究所推算，經濟損失將達3,187億日圓(約238億港元)，遊客數目也會較去年驟減73%。

「Go To Travel」暫停2周對正處於旺季的相關行業打擊很大，政府已擬定補償措施，將對訂單被取消的旅行社及住宿設施等企業補償50%的旅費。

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