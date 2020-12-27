美國人網購暴增　惟退貨潮恐令零售商吃不消

疫情下的聖誕消費旺季，美國人紛紛以網購取代親身購物。萬事達卡SpendingPulse公布，在11月1日至12月24日期間，美國零售銷售(不包括汽車及汽油)按年增長2.4%，期內網購銷售更急升47.2%。不過，整體增幅較美國全國零售商聯會（NFR）上月估計的介乎3.6至5.2%遜色，後續更可能爆發退貨潮，預示商家難言穩賺。

零售商今年因應疫情，提早在10月初減價促銷，以避免店舖內出現購物人潮、紓緩物流壓力，以及抗衡亞馬遜促銷日Prime Day的舉行。而網購盛行下，早於疫前已建立一定電子商貿業務的大型零售商如亞馬遜、沃爾瑪和Target最受惠，出售食品、家庭用品、假期裝飾品和健身用品的零售商，需求亦大增。

萬事達卡的數據顯示，由10月11日至12月24日的零售銷售按年增加3%，當中，服裝銷售大減19.1%，雖然網上服裝銷售增長15.7%，但百貨公司銷售跌10.2%。反觀，家具及家居裝修產品銷售分別增加16.2%及14.1%。

由於實體店人流大減，市場憂慮當更多租客結束營業甚至破產，商場亦難以撐下去。據Sensormatic Solutions資料，總結平安夜前7天，商場和購物中心人流按年大跌31.3%。曾擔任零售業高管的尼芬表示，美國餘下1,100家商場中，最終可能只有278家能於疫後的網購時代生存下來。

網購大增，加上年末購物旺季和疫苗配送，物流業已忙得不可開交，但聖誕假期後可能面臨新挑戰，那就是破紀錄的退貨潮！由於尺寸、預期不符或遲到貨等原因，網購商品的退貨率一向高於實體店購買，NRF預期，約有13%的假期銷售商品，或價值約1,010億美元的商品將被退貨。

一些零售商已延長退貨時間並開放不同退貨點，但這些措施為零售商帶來更多麻煩，延長退貨導致重新上架商品時間延後，對季節性商品和快速時裝的影響尤大。再者，現時還多了隔離或消毒退貨商品的程序，讓重新上架和轉售的過程變得更困難。

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