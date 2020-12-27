國金前瞻：牛氣沖天 標指上望4400英股或飆50%

儘管疫情持續，美國經濟和企業盈利未全面恢復，但美股自3月低位強勁反彈後，近期迭創新高。雖然不少市場人士警告估值已過高，明年初有調整之虞，惟華爾街分析員仍幾乎一面倒看好美股明年底更上一層樓。

道指、標指和納指上周四分別收報30,199點、3,703點和12,804點，年內累升近6%、15%和43%，若從3月低位計，升幅更驚人。美股本周五(1日)元旦日休市，股市進入倒數之際，外電調查顯示，受訪分析員估計標指明年底中位數約4,027點，較現水平有約9%上升空間。當中，最樂觀是摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas，給予標指明年底目標4,400點，意味可升近19%。

景順策略員胡珀料標指明年底升至4,350點，僅次於摩通，估計明年大部分升幅於上半年出現，主要反映疫苗逐步分發的利好因素，亦預期聯儲局繼續保持超寬鬆政策，有利風險資產，尤其是股票。

CFRA投資策略員Sam Stovall給予標指明年底目標4,080點，會留意未來數天表現，因往績顯示，若標指於明年1月首5個交易日上升，全年就有82%機會上升，平均升幅12.5%。

上述5日包括1月5日，當日矚目大事為美國喬治亞州參議院補選，有市場人士擔心，若民主黨意外地取下兩席，將易於通過加稅等法案，可能引發股市拋售潮。就此，Stovall反而認為，若市場視民主黨獲勝為易於通過較大規模的基建和刺激方案，將利好大市。

不過，值得一提的是，假設美股保持於現時3,700點左右直至年底「收爐」的話，反映今年初無分析員成功「貼中」！

另邊廂，歐英敲定貿易協議，有助掃除近年表現落後的英國股市不明朗因素，投資者看好隨着全球經濟復甦，將帶動估值相對便宜的英股，未來兩年內可望上漲達50%。不過，亦有分析指，英鎊強勢，至少在短期內可能不利英股。

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