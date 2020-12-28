【專訪】環聯：港延遲還款比例近乎全球最低

疫情下千禧世代的信貸需求尤為突出。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑接受東網專訪時稱，疫情增加港人對自身信貸紀錄的關注程度。他引述分析報告指，92%消費者認為疫情期間監察信貸評級十分重要，有62%受訪者知道自己的信貸級別，較6月底上升4個百分點，當中千禧世代佔比最多。

劉氏指出，香港信貸活躍的消費者中，九成借貸人的信貸評級達「優良及以上級別」。儘管調查結果顯示，近七成消費者財政狀況受疫情負面影響，第三季各主要信貸產品的延遲還款率亦呈上升趨勢，但整體情況仍然穩定。逾五成受疫情負面影響的受訪者，則會主動接觸財務機構討論財務安排。他表示，縱觀全球信貸市場，香港延遲還款比例近乎最低。

他認為，疫情下信貸市場「有危有機」，雖然香港經濟持續下滑，會影響消費者借貸意願，惟社交距離收緊等防疫要求，驅使信貸機構加快邁向數碼轉型，開拓網上開戶及申請貸款等服務，年內財務機構明顯加強運用科技。除了硬件升級，財務公司亦積極拓展貸款客戶群，他指，銀行及財務公司的主要客戶分別為「優良及以上級別」及「優良以下級別」。據第三季數據，在私人貸款市場上，財務公司「優良及以上級別」的客戶增長15%，而銀行僅增9%；財務公司在無抵押私人貸款市場的市佔率亦見上升趨勢，反映其進取態度。

另外，縱使處於低息環境，但按揭新增及查詢宗數呈現下跌趨勢。他解釋，利息僅為其中一個考慮因素，按揭申請與物業需求更具正關連，目前經濟前景不穩定，不少買家持觀望態度，即使低息也按兵不動。

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