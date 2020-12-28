【回顧與展望】港明年經濟「疫」難樂觀

今年快將過去，回顧新冠肺炎肆虐一年，不但令香港本地生產總值(GDP)連續5季錄得下滑，首季GDP更收縮9.1%，為自1974年有紀錄以來的低谷，加上失業率連月站於6%以上，全民陷入恐慌！新一年即將來臨，惟在疫情未有減退下，經濟師、廠商及各行各業的小商戶，是否對來年香港經濟仍有盼望？

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，下半年香港經濟開始有起色，主要是基數效應，加上零售數據好轉，由2月時零售總銷售貨值按年重挫44%後逐步回穩，故預料全年香港GDP收縮約6%。如疫情無繼續惡化，明年首季或現正增長，憧憬明年全年GDP增長可達4至5%。

對於美元匯價持續偏軟，他認為將間接有利本港出口競爭力，以及吸引外資來港投資。他預測今年出口按年下跌約4至5%，明年出口需視乎外圍需求，若美國、內地及歐洲經濟復甦，加上中央「內循環」措施令內銷加速，香港轉口業將受惠，明年出口或有望增長4%。

至於香港失業率持續上升，他揚言失業率一向是較滯後的經濟指標，且一些行業需要較長時間才能恢復，包括航空業、旅遊業等，故失業率或會續增。在零售業方面，自2019年第三季、第四季起，香港零售業總銷貨量按年跌幅已超過20%，今年10月份零售業總銷貨量按年跌幅收窄至9.3%，顯示本地消費信心好轉，他形容零售市道最壞的情況已過去，現已觸底回升。

華僑永亨銀行經濟師李若凡則指，雖然第三波疫情較穩定，經濟改善不少，但考慮到第四波疫情爆發，港府於12月再收緊防疫措施，旅遊氣泡項目及與內地通關等亦已暫停，料今年GDP收縮6%。本地經濟因2020年的基數較低，2021年容易出現正增長，預期反彈約4.3%。

疫情下金融業表現不錯，市場憧憬全球經濟復甦，加上不少中概股回歸，投資情緒將更高漲。不過，與防疫措施相關的行業，如零售、運輸及航空業等，需等待重新通關才有望回復正常。

近期人民幣匯價持續做好，有助推動香港轉口，並刺激內地的內需及進口。有消息指美國候任總統拜登不打算取消對華關稅，因此她不期盼美國對華態度短期內變得友好，但拜登執政的可預測性較特朗普高，金融市場亦相對穩定，加上市場已消化關稅的影響，除非進一步加徵關稅，否則對本地貿易的影響有限。

另方面，美國對華企的制裁將令更多中概股赴港第二上市，2022年在美國掛牌的中概股將面臨退市危機，現時不同企業已提前部署，本港的新股市場氣氛將持續熾熱。

廠商方面，香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，疫情的影響已遠超中美貿易摩擦，疫情令大家減少外出，商場人迹罕至，全世界的零售業均受打擊。另方面，他相信拜登上場後，會考慮政策的後果，如加徵關稅的後果實質是由消費者承擔，美國企業的營運成本亦會倍增等，故有機會取消懲罰性的關稅。

他認為明年中美貿易戰將會持續，但美方主要打擊的是中國新科技企業，如晶片、通訊及軟件行業等，將被禁止與美企經商，惟對傳統零售行業影響不大，如珠寶及鐘錶等沒有在美國生產的貨物，並不會牽涉在內。至於價廉物美的中國貨物在美國仍具競爭力，相信明年本地出口會較樂觀。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020