【回顧與展望】專家籲續買股　揸現金無着數

疫苗一日未全面普及，環球經濟會照舊「大鑊」，裁員之聲此起彼落，究竟在當前的「疫」市下，投資者應如何自處？理財顧問認為，雖然股市與經濟逆向行走，但小市民仍要在風雨飄搖的市況下維持投資，「現金為王」非上策。

高富金融集團研究部高級經理黃文傑指出，今年實體經濟差，但投資市場與經濟環境脫節，因為全世界的央行不停放水，另一邊廂，企業生意大跌，導致資金流入投資市場。疫情下，市場看好「宅經濟」前景，科網股帶動環球股市升勢。

他表示，雖然投資市場已反彈不少，但資金流動性高，短期全球央行都沒有收水空間。除非疫苗出現非常嚴重的副作用，令市場對經濟復甦的憧憬幻滅，否則未來幾年不可能出現大跌市。「對投資者而言，不投資的風險或高於投資股市。」

即使現時環球股市估值偏高，投資者也應撥出資金作投資，因為9月初時，美國科網股曾一度暴瀉，但隨即吸引資金再追捧，相信科技企業明年盈利前景樂觀，股價仍具升值潛力。相反，在全球央行放水及財政刺激措施下，以及市場預期拜登將推出更多救市方案下，料明年美元匯價會下跌逾6%，而由於港元與美元掛鈎，手持現金便需面對資金被通脹蠶食的風險。

投資選擇方面，除非投資者懂得適時入市，否則建議經驗不多的投資者可買入美股ETF(交易所買賣基金)，因為ETF能緊貼市況，且免卻投資單一股票的風險。而月供股票的風險亦不低，因為需要有U形反彈才能明顯獲利，如在疫情前買錯銀行股，隨時損失慘重。

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