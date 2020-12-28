【回顧與展望】中小商戶年內生意兩極化

要量度經濟氣候，或許問問中小企會更清楚。本報直擊經營不同行業的小商戶，聆聽他們的生意起落，發覺部分小商戶竟能夠成為「疫」市奇葩。

連鎖凍肉店店長Tobby表示，在早前第二、三波疫情時，由於不少店舖關門，人們增加在家煮食，所以生意額反錄得三至四成增長。然而，她擔心若經濟繼續下行，大眾將進一步縮減消費，其生意亦會受打擊。

她認為，現時客人的消費力已比早前下降。她稱：「可能係市民財政開始出現問題，客人買餸明顯較手緊。疫情剛開始時，人人不顧一切要塞滿個雪櫃，但依家無咁大反應，通常都食幾多買幾多。」

魚檔老闆林生表示，今年整體生意有增長，第三波疫情期間，生意明顯較之前增加約三成，「之前啲人唔肯出街，多咗人留喺屋企食飯，酒樓生意真係差咗好多，但街市競爭力仲有，街市人流比以前多。」

他續指，第三波後期生意開始轉差，因為大家開始鬆懈，更多人外出食飯，導致買餸的客人減少。不過，近日確診數字急升，他眼見街市人流有所增加。

服飾店老闆洪小姐則慨嘆：「食品生意梗係好啦，我哋呢啲日常生活用品生意點會好？今年生意起碼比上年跌咗20至30%，年頭嗰陣真係極差，嗰時啲人淨係趕住買口罩，無人會買嘢。」她所售賣的貨品除了衣服，還包括毛巾、內衣、襪等，這些貨品的銷售對象主要是學生。她稱：「依家又唔需要返學，變相學生唔需要換季、換底衫，所以流失咗一部分生意。」

生意不好，但業主未有提出減租。她指：「業主無減過租，只係免咗兩個月冷氣費，大約幾千蚊。」但她亦坦言現在生意比年初時有好轉，因為大家開始習慣疫情，會慣性添置一些生活上需要的用品。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020