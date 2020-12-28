理財Campus：今年股海翻波　細數6大之最

散戶宜吸取今年的投資經驗及教訓，明年再爭取佳績。

觀乎今年疫情下市況動盪，新經濟及舊經濟板塊走勢兩極化，究竟為投資者帶來契機還是風險？今年有甚麼股份讓散戶最感自豪和心酸？哪件金融事件最感難忘？覺得哪間大行預測最準？趁收爐在即，是時候檢閱一下今年股友之最，吸取經驗及教訓，明年再爭取佳績！

【最難忘金融事件：美國總統大選增添波動性】

今年對股友來說，最難忘的金融事件莫過於美國總統大選增添大市波動性，以及中概股回流香港上市浪接浪。

隨着新冠肺炎疫苗有新進展，美國大選塵埃落定，恒生指數才開始收復失地。散戶Anlou指：「回憶美國大選前後有很多不確定性，尤其是大選前股市波動性極大，因市場擔心一旦美國總統特朗普連任，將收緊對中國內地和香港政策。而相信候任總統拜登上場後，大市會繼續向上。」

由於多間中資企業被華府制裁，導致今年不少中概股回流。單單在首三季，已有多隻中概股赴港上市，因此恒指公司今年將同股不同權(WVR)及第二上市股份納入恒指成分股選股範疇。散戶Pasu表示：「中概股回歸對恒指影響十分重大，導致指數比重有很大的轉換，從3月份開始，市場資金轉移到科技股，貢獻指數升幅較舊經濟股多很多。」

【最準繩大行：大摩預測算近磅 估恒指27500收爐】

多間大行在今年年初對2020年大市作出展望。當時中美貿易戰持續，大行對後市態度已相對審慎，恒指目標介乎27,000至29,200點。

在芸芸大行中，以摩根士丹利(大摩)的預測暫時最接近恒指現時水平。該行預測恒指年底目標價為27,500點，理由是隨着企業盈利改善，對2020年股市前景審慎樂觀。不過，受疫情及政治因素影響，該行曾多次調低恒指目標價，例如在5月份，有鑑於中美關係緊張及香港政治不穩，曾一度把恒指目標調低至21,300點。

該行最新把恒指明年底目標價升至28,700點，指港股受惠美國大選後市況明朗化，加上受疫苗消息刺激，環球投資氣氛向好。

【最詭異港股：晶片國產化神話 中芯股價大上落】

其實外資券商對中芯評價一直分歧極大，但內地力推晶片國產化的憧憬及登陸上海科創板的消息，曾推動其香港股價相隔16年來首度「返家鄉」，之後更加連日癲升，一度衝上44.8元的歷史新高，較去年底收市價高出2.75倍，「14納米」、「FinFET」之類本來頗為艱澀的工程術語，一時人人琅琅上口。

沒想到就在其於上海首掛當日，港股這邊卻暴瀉25%「贈興」，其後更因為步其大客華為後塵被美國全力封殺，由高位累瀉逾50%，威風盡失。散戶張先生說，5G、物聯網及人工智能是大趨勢，電子產品晶片含量勢與日俱增，晶片股往後必定要留意。儘管自己對中芯半信半疑，一度悔恨自己為甚麼沒本事賺盡中芯升浪，但見到有內地券商在中芯「爆煲」前說甚麼「估值可以貴過台積電」，總算慶幸沒有跟車太貼，畢竟保本為上！

【最驚喜港股：地攤經濟熱炒 五菱年內飆逾7倍】

中港股市在6月時熱炒「地攤經濟」，而五菱汽車旗下「五菱榮光翼開啟售貨車」可打開左右側門，變成流動地攤，股份隨即成為市場焦點。其後，內地發表新能源車發展規劃，新能源汽車相關股份被熱炒，五菱亦見受惠。

「荃灣股神」陳志強因看好五菱的新能源汽車業務，在約1.05元買入股份，至今股價已升至2.27元，回報逾一倍。「早前股價跌到沒人敢買，公司近月推出五菱宏光Mini EV，零售價約28,800元人民幣，細價車生產成本低，而且9至11月的銷量不斷增加。」

【最愛恨交纏港股：滙控頻傳壞消息 股價曾創25年低】

不過，股價似乎已見底，加上英國監管機構考慮放寬疫情期間對銀行實施的分紅禁令，滙控節省大量成本亦令第三季的業績優於市場預期。而近月市場資金輪炒，資金由估值高的新經濟股轉投金融股，股價至今已觸底反彈逾四成。

有滙豐股東損失慘重，另邊廂，有散戶趁低吸納反而大賺。炒股逾40年的散戶Freeman表示，滙控是今年最賺錢的股票，他在低位約30元撈貨，用逾10萬元金額買入股份，現時股價回升約三成。

他指，「我在滙控宣布不派息時曾沽貨，當時損失20萬元左右，但相信現時大部分壞消息已出現，所以比之前買入的數量多出三分一。新一年需要觀望公司會否與英國方面妥協派息，以及公布的業績是否有好轉。」他預料若明年恢復派息，股息應該會有5厘左右。再者，他期望拜登上場後，中美關係緩和，將有利股價表現。

【最易中伏港股：阿里遭打壓 散戶高位接火棒】

提到今年輸得最慘烈的港股，不少散戶將矛頭直指龍頭科網股。科技股自3月開始谷底反彈，經歷完一波又一波的升浪，估值已相當高，因此當歐美疫苗研發成功，板塊隨即借消息調整。

散戶陳小姐表示自己在螞蟻上市觸礁後，阿里股價大跌時分注買入股份：「原本以為市場消化螞蟻上市不成的壞消息後，股價會反彈，怎料出現反壟斷法，之後又推出疫苗，市場轉炒舊經濟股，相信至少需待數年時間才有望獲利。」

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