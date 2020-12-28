東方日報B1：內地監管揭螞蟻4大「罪」

螞蟻日前再被人行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證監會、國家外匯管理局等金融管理部門約談。人行副行長潘功勝代表參與約談的部門向傳媒透露，監管部門指，螞蟻有4個經營問題包括公司治理機制不健全、藐視監管合規要求、以市場優勢排斥同業、損害消費者權益；並向螞蟻提出5大整改要求，包括提升交易透明度、合法合規經營個人徵信業務、確保資本充足、完善公司治理、合規開展資產證券化業務。

潘氏續指，螞蟻「作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業」，要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，須自覺遵守國家法律法規，加強風險管控，並將企業發展融入到國家發展大局中。

螞蟻周日(28日)發公告表示，將在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求。該公司已着手制訂整改方案和工作時間表，過程中將堅持「兩不加、兩不降」——不增加消費者及金融機構等合作夥伴的成本，不降低消費者服務體驗及風險防範標準和要求。

潘功勝又說，金融管理部門將「一如既往鼓勵、支持」金融科技企業在遵從監管前提下守正創新，成為推進國內國際「雙循環」的重要力量，而往後對金融科技的監管政策取向，乃堅決打破壟斷、糾正、查處不正當競爭行為；不容忍任何各類違法違規行為；以及增強中國金融科技企業在全球的核心競爭力。

官媒就螞蟻再被約談發表評論文章，指該公司利用技術優勢模糊金融業務屬性。不過，「嚴管也是厚愛」，對金融行業來說，增強監管不是「冬天」，反而是「更好更健康發展的新起點」。若要「迎來更好發展的春天」，企業應「心懷敬畏」，依法合規經營。

另方面，阿里上周因「二選一」等涉嫌壟斷行為遭國家市場監督管理總局調查，據報已全部結束，尚未有定案。

不過，有分析指，阿里若被認定濫用市場支配地位，按《反壟斷法》恐被責令停止違法行為，沒收違法所得，並遭處以上一年度銷售額1至10%的罰款。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，當局出手監管平台經濟，無疑有令行業盈利增長放緩、投資前景轉弱之虞，但仍取決於執行力度。他相信，阿里股價今日開市或下試215元，但不排除在此能企穩甚至略為反彈，因其美國股價上周四暴瀉，某程度是大量衍生工具拆倉所致。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興則料，阿里股價短線受壓，但不會再大跌，因相關部門列明螞蟻整改要求，令局面稍為明朗，前景視乎阿里最後調查結果，以反映大型科企在經營環境有何程度的轉變。只是中資科網股面臨監管趨嚴的風險，投資者不宜太進取。

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