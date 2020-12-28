特朗普簽署紓困及開支法案　華府避過停擺

美國總統特朗普拖延多時終於當地周日(27日)晚簽署9,000億美元(約7.02萬億港元)的疫情紓困法案和1.4萬億美元(約10.9萬億港元)的政府開支法案，意味數以百萬計民眾能恢復領取失業救濟金，同時令聯邦政府避過周二(29日)的停擺危機。

於佛羅里達州度假的特朗普，當晚在白宮聲明中宣布已簽署紓困法案的消息，但強調並不是認同法案的所有條款，稱已就逐項內容向國會遞交修正版本，正式要求對方刪除法案中導致浪費的不必要項目，希望向每位成人和小童分別加碼派錢至2,000美元(約1.56萬港元)和600美元(約4,680港元)，令國民直接受惠。不過法案一旦簽署成法，一般難以再作修改。特朗普簽署前在Twitter預告：「疫情紓困方案會有好消息，稍後有詳情！」當時白宮未有回應。

法案簽署成法後，大部分國民可領取600美元現金、延長失業救濟金、提供數十億美元作疫苗分發、支援小企業、農場、航空公司等。共和民主兩黨議員上周通過紓困方案，但特朗普拖延簽署，並多次要求加碼派錢，目前未知他轉態的原因，但消息人士稱特朗普顧問敦促他簽署法案，認為看不到拒絕的意義。

兩黨議員均不滿特朗普的舉動，共和黨參議員圖米(Pat Toomey)周日較早前受訪時稱，特朗普應首先簽署法案成法，之後再推動提高救濟金金額：「我知道總統希望給予他人一張面額更大的支票……即使是美國總統，也不會隨心所欲。」

屬於進步派的民主黨參議員桑德斯亦批評，特朗普做法是「難以置信的殘酷」，又指美國人正面臨國家史上前所未有時刻，敦促總統最終為國民做正確事情。候任總統拜登則批評特朗普有違總統職責，警告如繼續拖延簽署法案，將造成毀滅性後果。

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